Técnicos da Defesa Civil vistoriaram e interditaram uma casa que foi destruída por um incêndio no bairro Jardim Montanhês, região Noroeste de Belo Horizonte. Por causa do comprometimento da estrutura do imóvel, e do risco iminente de desabamento, a família que morava no local teve que abandonar a residência.

As chamas consumiram o imóvel que fica na rua Carlos Goes. Segundo a Defesa Civil, o fogo provocou trincas e rachaduras nas paredes, além do deslocamento do revestimento de reboco do lado externo e interno da casa. Por causa do incêndio, o telhado também desabou e todos os caibros de sustentação, roupas, objetos e móveis foram destruídos.

"Visivelmente a estrutura do imóvel foi toda comprometida, havendo a possibilidade de surgirem novas trincas e rachaduras novos desabamentos após o resfriamento total das estruturas, sendo necessário realizar intervenções no local em caráter preventivo", explicou a Defesa Civil.

O imóvel foi isolado até que as obras sejam realizadas. A Prefeitura informou que ofereceu vagas em abrigo público para os moradores, mas eles recusaram a ajuda. A causa do incêndio não foi revelada e será investigada pela Polícia Civil.