A jovem Ana Cláudia Cruz, que estava desaparecida desde o último domingo (29) em Belo Horizonte, foi encontrada internada no Hospital Galba Veloso. O sumiço da esteticista, que tem 27 anos, mobilizou as redes sociais entre domingo e segunda-feira (30).



Após a grande repercussão, familiares e amigos encontraram Ana Cláudia hospitalizada na capital mineira. "Ela está totalmente desnorteada e desorientada. Acreditamos que drogaram a minha sobrinha", contou Cleber Aristides da Cruz, que é tio da jovem.



Segundo ele, a família de Ana Cláudia mora em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas, e alguns parentes estão vindo para BH, na manhã desta terça-feira (1º), para saber o real estado de saúde da jovem.



"Ela mora comigo lá em Lagoa da Prata e veio para a capital somente para participar da festa. Foi quando ela desapareceu. Sabemos que ela está desnorteada, mas estamos indo para BH para ter notícias do estado clínico dela. Acredito que ela terá que ficar internada por um período", falou.



A Polícia Civil investigava o sumiço e, agora, deve continuar as apurações para esclarecer o que aconteceu com Ana Cláudia.



Desaparecimento



A moça desapareceu após sair de uma festa no bairro Olhos d'Água, na região Oeste de Belo Horizonte. Ana Cláudia Cruz tinha sido vista pela última vez por amigos às 5h de domingo (29).



A família da jovem afirmou que os dois amigos que estavam com ela no evento decidiram ir embora, mas Ana Cláudia afirmou que queria permanecer na festa. A bolsa dela, com celular, dinheiro e documentos, havia ficado dentro do carro de um colega.



Amigos empenhados na procura pela jovem pediram imagens em câmeras de segurança de empresas e prédios do bairro Olhos d'Água e localizaram trechos que mostram Ana Cláudia andando pela rua, por volta das 6h, possivelmente acompanhada de dois ou três homens.



(*) Com Cinthya Oliveira



Leia mais:

Jovem de Lagoa da Prata desaparece após sair de festa em BH