O estudante de direito da UFMG Guilherme Rodrigues da Silva, de 27 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira (18). A família do universitário faz apelo para quem tiver informações sobre ele comunique à Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, pelo telefone 0800-2828-197.



Os pais de Guilherme moram em Sete Lagoas, na região Central de Minas, e fizeram contato com o filho pela última vez, por um aplicativo de mensagens, às 15h de quarta-feira. O estudante divide apartamento com amigos, no Centro de Belo Horizonte.



"Já procuramos por ele no serviço, na casa dos meus pais, dos meus tios, e, até agora, ninguém tem notícias dele. Mas estou confiante que encontraremos ele bem", contou o irmão do universitário, Philippe Silva.



A Polícia Civil confirmou que, na quinta-feira (19), foi feito um registro do sumiço de Guilherme. Desde então, investigadores da Delegacia de Desaparecidos procuram pelo rapaz.