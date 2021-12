O tradicional almoço de Natal oferecido no Restaurante Popular de Belo Horizonte reúne famílias neste sábado (25). Muitos aproveitam a oportunidade para garantir a ceia em uma data tão significativa ao lado dos filhos. Até às 14h de hoje, o local oferece o alimento de forma gratuita para a população.

O dia também conta com música, presença do papai noel, distribuição de guloseimas e um cardápio preparado especialmente para a ocasião.

A faxineira Márcia Maria da Silva foi uma das que celebrou o momento junto da família. Ao lado dos filhos Leandro e Lucas, ela passa o Natal no Restaurante Popular há cinco anos.

"A gente vem almoçar para que eles possam ganhar o presente, mas este ano não teve. Mas é uma oportunidade muito boa”, disse. Em 2021, ainda por conta das restrições causadas pela pandemia da Covid-19, não houve distribuição de presentes para as crianças no local. O que não fez com que o momento fosse menos especial.

Chefe de cozinha Vicente Soares de Souza é o funcionário mais antigo da unidade

Na capital, 60 voluntários são responsáveis pelo almoço de Natal na unidade da avenida do Contorno, no Centro da cidade. E há quem participe do momento há 20 anos, como o caso do funcionário mais antigo do espaço, o chefe de cozinha Vicente Soares de Souza.

“É muito gratificante. A gente sabe da necessidade dessas pessoas, sabe a falta que deve ter feito ano passado, quando não tivemos por conta da pandemia, e a gente já sente essa necessidade justamente acompanhando o horário que essas pessoas chegam aqui. Hoje peguei serviço às 6h e já tinha gente na fila. Então isso é uma coisa que nos dá ânimo para estar aqui, vemos a alegria das pessoas”, disse.

Este ano, mais de 3 mil pessoas serão atendidas no restaurante, com distribuição de marmitex e almoço no local. As demais unidades também estão realizando a entrega, mas exclusivamente para a população em situação de rua, conforme ocorre aos finais de semana e feriados desde o início da pandemia no município.

Cardápio:

Lombo ao molho com abacaxi e cebola caramelizada;

Arroz com alho;

Feijão simples;

Farofa rica;

Cenoura ralada com espinafre;

Maçã e goiabada de sobremesa.

