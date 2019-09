Seis pessoas que estavam em um mesmo veículo ficaram feridas em um acidente na avenida Dom Pedro I, no bairro Itapoã, na região da Pampulha, na noite desse domingo (22). Entre os feridos, estão uma menina de apenas 4 anos e uma mulher, que foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor - que apresentava sinais de embriaguez - afirmou que seguia pela avenida, próximo ao supermercado Viabrasil, quando uma moto entrou em sua frente. Ainda segundo o motorista, ele desviou seu Chevrolet Prisma para evitar colisão quando se chocou em uma barreira de sinalização da BHTrans.

Com o choque, de acordo com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), a menina de 4 anos, filha do condutor, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), além de fraturas no fêmur, braço e pélvis. Ela foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Um adolescente de 16 anos, com fratura no punho e escoriações nos braços e pernas, também foi encaminhado para a unidade.

Além deles, um homem de 57 anos sofreu fratura na perna direita; uma mulher de 47 anos ficou presa às ferragens e foi retirada com sangramento nasal e corte na perna direita; outro adolescente de 16 anos sofreu uma fratura no braço e teve escoriações no rosto. Por fim, um menino de 12 anos teve escoriações no braço, nas pernas e no rosto.

Todos eles foram levados para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. O estado de saúde da menina de 4 anos não foi divulgado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Segundo a PM, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista foi procurada para ser recolhida devido ao excesso de passageiros, mas não foi localizada. Um filho do condutor relatou aos militares que a família estava em um churrasco, local onde o homem teria ingerido álcool.