Três pessoas foram presas e duas crianças encaminhadas ao conselho tutelar após um veículo ser parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em João Monlevade, na região Central de Minas.

Segundo a corporação, uma equipe fazia ronda na altura do km 163 da rodovia quando parou um veículo Fiat Palio vermelho, vindo de Santa Terezinha de Itaipu/PR.

No veículo havia quatro pessoas, sendo um casal com dois filhos adolescentes. Durante a abordagem o motorista se mostrou nervoso e incomodado com a equipe, além de prestar informações desencontradas.

A atitude fez com que os agentes realizassem uma busca minuciosa no veículo, sendo localizados 64 tabletes de maconha (que pesaram 30,7 kg) sob o forro do banco traseiro e nos encostos de cabeça.

Droga estava escondida nos bancos traseiros do veículo e no encosto de cabeça

Prisão de comparsa

Ainda segundo a PRF, ao ser questionado sobre a droga, o condutor informou que a entregaria no Posto 151, para um homem. Foi montado um cerco e o comparsa foi preso ao chegar para receber o entorpecente.

Os dois adolescentes, de 13 e 15 anos, foram encaminhados ao Conselho Tutelar de João Monlevade.

O casal e o homem que receberia a droga foram encaminhados para a Polícia Civil da cidade, onde vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

