Pessoas que moram em áreas de risco de inundação em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sendo retiradas de suas casas devido ao aumento considerável do nível do Rio Paraopeba, neste sábado (8).

De acordo com a Defesa Civil da cidade, devido às fortes chuvas que têm atingido Minas Gerais nos últimos dias, o volume de água chegou a 7 m. O coordenador do órgão, Lucas Romário Lara, informou que nos pontos mais baixos do rio já houve registro de transbordamentos e que ninguém ficou ferido.

Até às 14h30 deste sábado, 19 famílias ribeirinhas haviam sido removidas de suas casas devido ao alerta. Quatro foram levadas para alojamentos em escolas da prefeitura da cidade e 15 estão desabrigadas e foram encaminhadas para casas de parentes.

Conforme a Defesa Civil, as evacuações aconteceram nos bairros Campo do Rio e Cohab, na área central de Brumadinho e nas comunidades São José do Paraopeba e Melo Franco, no interior do município.

