As famílias de classe média estão sendo as mais impactadas pela Covid-19, neste momento em que há uma elevação de casos confirmados de infectados. Essa é a constatação do professor e médico pneumologista Júlio Abreu, de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Uma amostra disso é que a rede hospitalar privada sentiu primeiramente o crescimento nas internações.

De acordo com o médico, no início da epidemia, as classes econômicas mais baixas foram as mais afetadas, especialmente porque os trabalhadores mais pobres têm atividades presenciais, em sua maioria, e por usarem mais o transporte público.

Dessa vez, a dinâmica da epidemia está diferente. “Agora todo mundo parou de usar a máscara e a classe média passou a fazer confraternizações, jantares e festas de família. O vírus encontrou uma situação perfeita e entrou nas casas de maneira transgeracional. O neto chega em casa com o vírus e passa para o pai e o avô”, explica Abreu.

O médico explica que a classe média conseguiu, de maneira geral, se proteger do novo coronavírus, com isolamento social, home office e evitando visitas familiares. Mas, conforme as pessoas voltaram a encontrar amigos e parentes, o vírus passou a contaminar famílias inteiras.

“Quando as pessoas estavam usando máscaras, a contaminação gerava casos leves da doença. Mas agora os jovens estão se reunindo em festas sem máscara. O jovem chega em casa com uma grande carga viral do coronavírus e transmite para os familiares, que podem acabar tendo sintomas graves”, diz o médico.

Abreu conta que tem atendido famílias inteiras com a doença, sendo que os homens costumam ter mais chances de ter agravamento do quadro clínico. Como a transmissão do vírus é mais fácil entre pessoas que vivem na mesma casa, as festas de fim de ano podem significar um crescimento ainda maior da epidemia. “Eu prevejo que a situação será ainda mais grave em janeiro, por causa de Natal e Ano Novo”, afirma.

Para o professor, é importante que as pessoas aprendam a não deixar o vírus se espalhar entre familiares. “Caso alguém comece a sentir sintomas, o ideal é que já use máscara em casa mesmo, para não passar o vírus para os parentes. Se divide o quarto, o ideal é a outra pessoa saia do cômodo”, explica.

Para Abreu, também é fundamental que a pessoa diagnosticada com Covid avise todos amigos, parentes e colegas com quem teve contato nas últimas 48 horas para que todos comecem a tomar os cuidados de prevenção. “Tem que avisar para que todo mundo use máscara, mesmo que esteja em casa, até saber se está infectado ou não”.

