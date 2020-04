Famílias de alunos da rede municipal já podem fazer a consulta sobre as entregas das cestas básicas de maio. Novamente, a solicitação deve ser feita pelo responsável do estudante neste link e a retirada em horário e endereço indicados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A entrega dos produtos começa no sábado (2).

A consulta ao sistema é feita usando o nome e o CPF do responsável pela matrícula. Se a pessoa responder por mais de uma criança, deverá informar a data de nascimento do mais novo. A família só poderá retirar a cesta após o acesso na plataforma on-line. Na loja, os pais devem apresentar os documentos e assinar um recibo. Os supermercados não têm informações sobre cadastro, portanto, será necessário o acesso ao sistema.

A previsão é que as entregas sejam concluídas até 10 de maio, mas a retirada pode ocorrer até o fim do mês. A PBH promete o acesso mensal ao benefício enquanto as aulas permanecerem suspensas, por causa da pandemia de Covid-19.

Veja quais são os itens da cesta básica, com validade mínima de 90 dias:

- 5 kg de arroz, tipo 1;

- 5 kg de açúcar cristal;

- 2 kg de feijão carioca, tipo 1;

- 1 kg de fubá de milho;

- 500 g de macarrão parafuso massa com ovos;

- 500 g de macarrão espaguete massa com ovos;

- 1 kg de sal refinado;

- 1 frasco de óleo de soja (900 ml);

- 1 kg farinha de mandioca;

- 2 pacotes de leite em pó (400 g cada);

- 1 lata de extrato de tomate (350 g);

- 1 lata de sardinha (250 g)