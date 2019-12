Familiares e amigos procuram, desde segunda-feira (23), pelo engenheiro de produção Sanderley Fabrício Bastos, de 39 anos. Ele foi visto pela última vez em um ônibus da linha 2550, que liga Contagem a Belo Horizonte, na altura do bairro Barroca, Oeste de BH. A Polícia Civil já foi comunicada pela família, mas informou que só passará informações nesta quinta-feira, pois está em regime de plantão.

Segundo os parentes, na segunda-feira Sanderley cumpriu expediente em uma empresa de rastreador de veículos até 13h, e foi almoçar em casa, no Eldorado, bairro de Contagem. Depois disso, de acordo com os relatos recebidos por amigos próximos dos familiares, foi visto saindo a pé de casa e pegando o coletivo.

Irmã de Sanderley, Sintia Bastos, de 36 anos, disse que estranhou, pois ele geralmente anda de moto ou de carro. "Além disso, ele não está com problemas financeiros, com a esposa ou com a família em geral. Não sabemos de nenhum motivo que poderia ter feito com que ele sumisse", falou. "Também não ficamos sabendo se ele teve discussão com outras pessoas".

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Sanderley, a recomendação é que entre em contato com a Polícia Civil pelo número: 0800-2828-197.