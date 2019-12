Rubem Rodrigues de Oliveira Júnior ou simplesmente Rubão, como é conhecido, se veste de Papai Noel, Hulk, Galinha Pintadinha e Minnie para levar alegria para as crianças e adultos sem cobrar nada. Mas grande parte dessas fantasias desapareceu na última apresentação que fez, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Agora ele faz um apelo à população para reencontrá-las e para que o seu trabalho possa continuar.

"No dia 18, fui fazer um evento em um clube em Sabará. Até aí tudo bacana. Entretanto, na volta, coloquei as fantasias na caminhonete, a maioria dentro da cabeça da Minnie, que é grande, amarrei e retornei pra casa. Não corro muito, mas peguei trânsito, parei no posto de gasolina e, só quando cheguei em casa, tive um susto tremendo ao perceber que perdi as fantasias", explicou Rubão.

A fantasia do Hulk é a única que sobrou. Agora o técnico de som, que no tempo livre se dedica à caridade, pede para quem tiver qualquer informação sobre as roupas que entre em contato com ele por meio do WhatsApp no (31) 98482-2945.

Rubens visita hospitais, creches, escolas, fazendo a alegria de crianças e adultos, sem cobrar nada. "É só chamar que eu vou", diz.