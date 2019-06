Já estão abertas as inscrições para participação na VII edição do 'Fala Ciência: Curso de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia'. Promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), juntamente com a Rede Mineira de Comunicação Científica (RMCC), o evento é destinado a quem divulga e aos que se interessam pro Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). As inscrições são gratuitas, as vagas limitadas e devem ser realizadas por meio deste formulário.



Para esta edição, além de várias atrações, está programada a palestra da pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Polyana Silva, que falará sobre "Cultura Maker, Ciência(s) e Tendências tecnológicas: experiência criativa com a tecnologia na contemporaneidade". Na oportunidade, ela irá explorar os princípios da cultura maker, revisitando aspectos discutidos na filosofia da tecnologia e conceitos de ciência(s) que buscam superar a mirada positivista.



“Nos processos sociais, observamos delegações múltiplas nas relações entre ciência, tendências tecnológicas e entidades criativas. Neste sentido, falaremos sobre como a existência de laboratórios digitais de fabricação digital (FabLabs) corporificam a cultura maker, materializando ações e metodologias colaborativas.”, pontua.



Durante o evento, também serão realizadas oficinas de fotografia, filmagem, comunicação, storytelling e produção de podcast, todas voltadas para a divulgação científica. Na oficina de podcast, por exemplo, a jornalista Luiza Lages irá apresentar podcasts de ciência produzidos atualmente, com discussão sobre técnica, conteúdo e forma. Serão abordadas também as particularidades da comunicação da ciência em podcasts, com exemplos diversos. A oficina também incluirá noções práticas básicas sobre produção, edição e veiculação.

Para a jornalista, o evento é uma oportunidade para fomentar o debate, tão importante atualmente, sobre os caminhos possíveis para a divulgação das ciências. “Nesse cenário, os podcasts de ciência aparecem como uma alternativa com grande potencial para experimentação e ganho de público. Espero que a oficina consiga transmitir esse potencial dos podcasts e munir os participantes de curiosidade e de ferramentas básicas para se aventurar com esse formato.”, afirma.



A programação completa pode ser conferida a seguir:

Programação - VII edição do 'Fala Ciência: Curso de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia



9h: Abertura



9h30: Palestra – Comunicação (da ciência) em momentos de crise - Rennan Mafra – pesquisador e professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa (UFV)



10h45: Palestra – Cultura Maker, Ciência(s) e Tendências tecnológicas: experiência criativa com a tecnologia na contemporaneidade- Polyana Inácio Rezende Silva – pesquisadora Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



12h: Intervalo para almoço



14h às 17h: Oficinas

(Atividades simultâneas: o participante deve optar pela oficina de seu interesse)

A ciência nas ondas do rádio: podcasts de divulgação científica Luiza Lages – jornalista e pesquisadora, responsável pelo podcast Ondas da Ciência.

A arte de Fotografar e Filmar para promover a divulgação cientifica - Jota Santos – ilustrador, animador e filmmaker da Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Storytelling: como contar histórias - Renata Faber – publicitária, jornalista e escritora, fundadora da Gaveta de Histórias.

Ciência e empreendedorismo: a comunicação como valor - Flávia Fonseca – Diretora de Marketing da Tinno Comunicação, empresa especializada em CT&I e Verônica Anselmo – Gerente de Marketing da Tinno Comunicação, empresa especializada em CT&I.

Serviço:

7º Fala Ciência

Data/horário: 27/6, das 9h às 17h

Local: Fapemig (Avenida José Cândido da Silveira, 1.500, Horto - Belo Horizonte/MG)

Inscrições (gratuitas e limitadas): clique aqui.

Mais informações: Assessoria de Comunicação – Fapemig – (31) 3280-2106

Leia mais:

Senado tem matrículas abertas para cursos gratuitos à distância