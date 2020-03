Pacientes em uso de medicamentos fornecidos pela Farmácia de Minas, programa do governo do Estado para distribuição de remédios especializados, devem ficar atentos ao novo horário de funcionamento do local. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o atendimento foi reduzido.

A partir desta segunda-feira (30), a unidade de Belo Horizonte, que fica na avenida do Contorno, abrirá das 7h às 18h. Antes da chegada da Covid-19 na capital, a Farmácia de Minas funcionava até às 19h. Portanto, houve redução de uma hora.

"A mudança no horário é para não gerar aglomerações e melhorar o fluxo de trabalho. Reforçamos que não há, portanto, alteração nos agendamentos.", destacou a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio de nota.

A Farmácia de Minas fica na avenida do Contorno, número 8.495, no bairro Gutierrez, região Oeste de Belo Horizonte.

Leia mais:

Moradores de vilas e favelas de BH vão ganhar cestas básicas para manter isolamento, diz Kalil

PBH amplia medidas de proteção à população de rua por conta da propagação do coronavírus

BH poderá ter 90 mil casos graves de Covid-19 se não fizer isolamento social, diz estudo