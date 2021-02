A alemã Merck, farmacêutica responsável pela fabricação da ivermectina, afirmou que não há evidências sobre a eficácia do remédio contra a Covid-19. A informação foi divulgada em um comunicado oficial, nessa quinta-feira (4).

De acordo com a empresa, os efeitos do medicamento contra a doença causada pelo coronavírus continuam sendo estudados por cientistas, no entanto, até o momento, não há nenhuma base científica que indique efeitos positivos do uso da ivermectina em pacientes com Covid.

"É importante observar que, até o momento, nossa análise identificou:

- Nenhuma base científica para um efeito terapêutico potencial contra COVID-19 de estudos pré-clínicos;

- Nenhuma evidência significativa para atividade clínica ou eficácia clínica em pacientes com doença COVID-19, e;

- A preocupante falta de dados de segurança na maioria dos estudos".

Leia o artigo (em inglês) aqui.

A ivermectina é um remédio antiparasitário com capacidade de paralisar e promover a eliminação de vários parasitas. Ele é indicado para o tratamento de doenças como oncocercose, elefantíase, pediculose, ascaridíase e escabiose.

