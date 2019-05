A indústria farmacêutica mineira Hipolabor está com sete vagas de emprego direcionadas a profissionais de níveis médio e superior para atuação na fábrica da empresa localizada em Montes Claros, no Norte de Minas.

De acordo com a empresa, há oportunidades para técnico em eletromecânica e para profissionais graduados em farmácia, farmácia industrial, bioquímica, biologia, química, química industrial, logística e engenharias mecânica, elétrica, de produção e de automação.

Os interessados em concorrer às vagas devem enviar o currículo, com o nome da oportunidade no assunto, para o e-mail recrutamentomc@hipolabor.com.br.

Todos os contratados atuarão na fábrica de medicamentos em Montes Claros, das 7h às 17h, de segunda a quinta-feira, e, das 7h às 16h, nas sextas-feiras. Entre os benefícios estão alimentação na empresa, vale-transporte, cesta básica e participação nos resultados. Também são oferecidos a todos os colaboradores convênios médico, odontológico e farmacêutico.

Vagas

Ensino Médio

Candidatos com Ensino Médio completo e com curso técnico em eletromecânica podem concorrer à vaga para atuação na área. Além do certificado de conclusão do curso, são exigidos conhecimentos básicos em informática e em inglês e experiência em rotinas de manutenção.

Farmácia

Profissionais graduados em farmácia podem concorrer ao cargo de coordenação de validação. Os candidatos devem ter conhecimentos intermediários da língua inglesa e de informática, além de experiência em gestão de pessoas e em rotinas de validação.

Farmacêuticos de formação também podem se candidatar à vaga de coordenador de injetáveis. Entre as exigências para o cargo está o conhecimento intermediário de informática, de língua inglesa ou espanhola e de estatística. Também é necessário experiência em gestão de pessoas e no uso de ferramentas de qualidade.

Outras formações

Candidatos com formação em farmácia industrial, bioquímica ou biologia e especialização em microbiologia industrial podem concorrer à vaga de coordenador de controle microbiológico. Nesse cargo, também são requisitados conhecimentos das ferramentas de qualidade (GUT, MASP, FEMEA) e nível intermediário em inglês e informática, além de experiência em gestão de pessoas e ferramentas da qualidade.

Profissionais graduados em farmácia industrial, bioquímica ou química industrial podem participar do processo seletivo para o cargo de coordenação de controle físico-químico. A função exige conhecimentos intermediários de informática, inglês e estatística, além de domínio da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência.

A empresa também está em busca de analista de confiabilidade. O candidato deve ter formação em engenharia (mecânica, elétrica ou de automação), além de níveis intermediários de informática e da língua inglesa. Também é exigida experiência em elaboração de planos e em rotinas para a manutenção e em análise de falhas e definição de materiais.

Administradores, engenheiros de produção, farmacêuticos industriais e profissionais de logística podem concorrer à vaga de coordenador de almoxarifado. Nesse caso, os profissionais já devem possuir experiência na área. Nível intermediário de informática, conhecimentos de gestão de estoque e do sistema Totvs também são exigências.

Sobre a empresa

A Hipolabor, fundada em 1984, é considerada a maior indústria farmacêutica de Minas Gerais e líder nacional na fabricação de medicamentos injetáveis genéricos.

A empresa, que possui atualizado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mantém unidade administrativa em Belo Horizonte e fábricas em Sabará, na Grande BH, e Montes Claros, no Norte de Minas.