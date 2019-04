Foram quatro etapas muito disputadas. Desde a sua abertura, os(as) pilotos buscaram uma das vagas na Categoria Principal do Campeonato Total Kart / Hoje em Dia. Presenciamos corridas alucinantes, onde milésimos de segundo fizeram a diferença. E pensar que a verdadeira batalha ainda está por vir...

Sobre os resultados do último sábado:

A bateria Cirúrgica Shopping iniciou a tarde com uma intensa luta pelo pódio. Até a metade da prova todos ocupavam apenas uma pequena parte da pista, em uma mesma volta. O vencedor: Ivan Renault.



"Muito feliz com a minha primeira vitória (...). Larguei no fim do pelotão e, com um bom kart, administrei a corrida para chegar na P1. Disputo a segunda temporada [no Total Kart]. A cada corrida aprendo com meus colegas de pista. Continuarei focado no meu crescimento técnico para buscar mais vitórias e ficar bem posicionado no Campeonato". Disse Renault.

O líder não teve vida fácil. André Luiz estava em seu encalço até que Adriano Lima chegou para lutar pelo segundo posto. Com a disputa, Renault conseguiu respirar aliviado e abrir boa margem até o fim da prova. Luiz acabou sendo penalizado e caiu para 7º. Lima, em excelente corrida, terminou em 2º. Gustavo Reis (3º), Daniel Rego (4º) e Hugo Vasconcelos (5º) fecharam o pódio.



A bateria Hoje em Dia foi ainda mais movimentada. Nenhum dos cinco primeiros subiu menos do que oito posições com relação à largada. Somados, os pilotos que subiram ao pódio conquistaram 55 posições, um número digno de inveja para a Fórmula 1.

Carlo Tenáglia levou a melhor, defendendo-se dos ataques de Cláudio Junqueira (2º) e Leonardo Oliveira (3º), sedentos pela posição de honra da prova. Leonardo Haiduck (4º) e Joanes Gouvêa (5º) assistiram de camarote.



"Fiquei muito satisfeito com o primeiro lugar (...). Foi uma corrida muito disputada com os pilotos Leo Oliveira e Cláudio Junqueira. (...) larguei em antepenúltimo e aos poucos fui conquistando posições até chegar no Leo, que tinha um kart mais rápido nas retas. Avançamos, sem perder tempo com disputas por posição (...) com o Cláudio Junqueira na cola (...). Foi uma corrida espetacular!". Cravou o vencedor.



Com os resultados, os pilotos serão alocados em suas respectivas Categorias para disputar o título de Campeões-2019. A primeira das 09 (nove) etapas do calendário está prevista para o dia 27/abril. Vale a pena acompanhar cada minuto!

IMPORTANTE: você, piloto(a) de kart (amador ou profissional) que gostaria de participar do Campeonato Total Kart / Hoje em Dia, as inscrições foram prorrogaras até o dia 18/abril. Novos participantes serão alocados na Categoria de Acesso. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (31) 99106.1969, e-mail rrvelozo@gmail.com ou acessar www.totalkart.com.br.



