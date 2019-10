O slime, massa colorida caseira e "gosmenta" que virou febre entre as crianças, levou uma criança de 8 anos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela sofreu dermatite atópica e insuficiência renal causada por intoxicação. A massa, se feita artesanalmente com o bórax (que tem alta concentração de ácido bórico), é altamente tóxica. Diferentemente de quando feita com a água boricada, que também leva ácido bórico em sua composição, mas em baixíssima quantidade e muito diluída.

É o que explica a médica do Setor de Toxicologia do Hospital João XXIII Juliana Sartorelo: "O bórax é uma substância com grandes concentrações de ácido bórico, usado em inseticidas e produtos de limpeza, com alto grau de toxicidade. Se a pessoa ingerir, por exemplo, uma quantidade acima de 4 gramas de bórax, ela pode ter uma intoxicação gravíssima. Já a água boricada, que tem uma baixíssima concentração da substância, é segura e, geralmente, ela que está presente nos slimes caseiros".

Mas, a água boricada pode causar outros problemas, como irritação da pele e dermatite, mas nada considerado grave como a ingestão do bórax. "Inclusive, estes produtos que eu citei, como os de limpeza ou os inseticidas, só podem conter no máximo 20% de bórax. A água boricada é diferente e dificilmente irá causar uma intoxicação. O que pode acontecer é o uso constante e repetido da água boricada causar alguma irritação na pele ou dermatite em algum paciente com sensibilidade maior", conclui a especialista.

Para se ter uma ideia, nos slimes feitos com o bórax, se a criança manusear o brinquedo e, sem lavar a mão antes, colocar a mão na boca, pode ser o suficiente para um problema sério de saúde.

Pelo Instagram, a mãe da criança divulgou o relato sobre a internação da filha. Confira abaixo:

Mas, este não é um caso isolado. Em maio deste ano, uma criança de 12 anos também foi parar no hospital, em São Paulo, após ter sido intoxicada pela substância ao brincar com o slime.

Após isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre os riscos de se brincar com a geleca. "Se inalado ou ingerido, o bórax pode causar náuseas, vômitos e cólicas abdominais, entre outros", diz o comunicado.

A Anvisa ainda lembra que o uso da substância nos slimes não é regulamentado e pode ser prejudicial para a saúde, especialmente de crianças. "O bórax é um produto químico autorizado para diversas finalidades, como em fertilizantes, produtos de limpeza e até mesmo em medicamentos. Entretanto, se inalado ou ingerido, pode causar intoxicação. O uso inadequado do bórax pode provocar náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia com coloração azul/esverdeada, cianose (pele, unhas e lábios azulados ou acinzentados), queda de pressão, perda da consciência e choque cardiovascular", detalha a agência.

Em 2002, um brinquedo conhecido como "Meleca Louca" havia sido proibido justamente por causa da presença do bórax: "Por isso, seu uso deve ser restrito para as finalidades autorizadas e nas doses recomendadas pelas autoridades competentes. Por se tratar de um produto químico, não deve ser manipulado por crianças".

Sabia o que fazer em caso de intoxicação:

- Não provoque vômito.

- Não ingira água, leite ou qualquer outro líquido.

- Ligue para o Centro de Informações Toxicológicas (CIT) de sua região. Em Belo Horizonte, o setor responsável é o Serviço de Toxicologia de Minas Gerais, que pode ser contactado pelos números: (31) 3224-4000/3239-9308 e 3239-9224, ou 0800-7226001. Para outas regiões, é possível pesquisar o contato clicando neste link.

- Se recomendado pelo atendente do centro, busque atendimento médico com urgência.

