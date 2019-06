Sobe para três o número de mortes confirmadas por febre maculosa em Contagem, na Grande BH. Uma quarta morte está sendo investigada por suspeita de relação com a enfermidade. O número de notificações também cresceu e chega a 33. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (6) pela prefeitura.

Além disso, uma nova informação serve como alerta à população da região metropolitana: segundo a administração de Contagem, o caso mais recente notificado na cidade é de um morador do bairro Eldorado, que procurou atendimento e alegou ter tido contato com o carrapato em Betim, também na Grande BH.

De acordo com a Prefeitura de Contagem, esta é a primeira notificação no município fora da área quente de atuação, local onde 128 pessoas entraram em um terreno para fazer o cercamento. Nesta manhã, o coordenador do programa de manejo das capivaras de Belo Horizonte visita a área quente em Contagem para orientar o município sobre quais medidas adotar para capturar os animais.

Além disso, segundo a prefeitura, será feita a limpeza de toda a área onde foram encontrados os focos dos carrapatos e cerca de 20 homens com maquinário reviram a terra e aplicam cal. A cal aumenta a acidez do solo e mata os carrapatos. De acordo com a prefeitura, essa é uma medida de baixo impacto ambiental.

Também serão empenhadas as seguintes ações em Contagem, ainda de acordo com o município de Contagem:

- Recolhimento dos cavalos sem dono na região. Segundo a prefeitura, até esta manhã, nove animais já haviam sido recolhidos. Eles receberem banhos de carrapaticida;

- Funcionários da Secretaria de Saúde pulverizaram carrapaticida na região e nas casas próximas;

- O município deve capturar as capivaras, realizar a vermifugação e colocar chips nos animais.

Orientações

A Prefeitura de Contagem pede que moradores de áreas com possibilidade de existência do carrapato-estrela sigam as seguintes recomendações:

- examinar o corpo a cada três horas;

- usar roupas claras e compridas;

- colocar barras da calça para dentro da meia;

- usar sapatos fechados.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Betim para obter dados sobre supostos casos na cidade e aguarda retorno.

Leia mais:

Alerta contra febre maculosa rompe os limites da Pampulha e preocupa moradores da região Norte de BH

Saltam para 63 os casos suspeitos de febre maculosa em BH e Contagem

BH investiga 31 casos suspeitos de febre maculosa