Fechada desde 8h desta terça-feira (22), por conta do tombamento de uma carreta que transportava combustível, a BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, segue interditada. Segundo a concessionária que administra a via, já são 23 km de congestionamento - somando os sentidos Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Segundo a Via 040, não há previsão de liberação da rodovia. A carreta levava 25 mil litros de gasolina e 5 mil de óleo diesel. Há, ainda, um segundo veículo envolvido no acidente, um automóvel que capotou fora da pista. Não há informações sobre o motivo da ocorrência.

No momento, são 8 km de congestionamento sentido capital mineira e 15 km em direção ao Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram deslocadas para o local. Apenas o motorista do caminhão ficou ferido, com uma entorse no pé.

Os militares aplicaram o chamado LGE - uma espuma na via. As guarnições monitoram a carga como medida de prevenção contra incêndios, além da contenção para preservação do meio ambiente.

12:29 -Nova Lima (MG), Km 565, tombamento c/ derramamento de carga no sentido DF. Fluxo parado por 8 Km no sentido DF e 15km sentido sul. Ponto de Referência: próximo ao Iate Clube Lagoa dos Ingleses pic.twitter.com/bg2HQDJovy — Via 040 (@via040) December 22, 2020

Por conta do acidente, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) emitiu um alerta para que veículos de carga articulados utilizem um desvio pela BR-356/MG-030 ou pela MG-129.

Central PMRv, informa!



Devido acidente com vítima na BR 040 (lagoa dos ingleses), não aconselhamos que veículos de carga articulados, utilizem desvio pela BR 356/MG 030 ou MG 129.



Rodovias de pista simples e estreita@PRF191MG @via040 — POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA-MG (@pmrodoviaria) December 22, 2020

