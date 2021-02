O Instituto de Arte Contemporânea de Inhotim, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou que vai reabrir as portas na próxima sexta-feira (5), após quase um mês de fechamento.

O maior museu a céu aberto do mundo ficou fechado por oito meses, por causa da pandemia de coronavírus, e chegou a voltar a funcionar no dia 7 de novembro de 2020. Dois meses depois, teve que fechar as portas novamente em função do aumento dos casos de Covid-19 na cidade.

Desta vez, o público máximo permitido será de 500 pessoas, cerca de 10% da capacidade do museu. Não serão permitidos grupos de excursão e o uso de máscara é obrigatório.

Com 140 hectares de área de visitação, o museu foi inaugurado em 2004 com uma coleção artística de relevância internacional e obras expostas a céu aberto e em galerias, com um acervo botânico de espécies de todos os continentes

O visitante pode conferir informações sobre horários, preços e o funcionamento no site do museu.