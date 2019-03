De um lado, ruas e avenidas liberadas para os foliões curtirem o Carnaval. De outro, moradores ilhados e com acesso restrito aos imóveis. O fechamento de vias de Belo Horizonte para a folia gerou controversas e será discutido pelos vereadores da capital em audiência pública.

Ao solicitar a sessão na Câmara, o vereador Jair Di Gregório (PP) alegou que muita gente ficou impedida de sair de suas casas e de tirar carros das garagens durante a concentração e desfile dos blocos de rua. O parlamentar argumentou, também, que os moradores não foram avisados com antecedência de que as ruas estariam interditadas e, por isso, teriam o acesso limitado.

A audiência está marcada para acontecer no próximo dia 28, às 13h30, no Plenário Helvécio Arantes. Representantes da Belotur e da BHTrans foram convidados para participarem da sessão.

Além do fechamento das vias em Carnavais futuros, Gregório também quer discutir a questão da segurança pública durante a festa momesca. “Belo Horizonte teve uma violência assustadora neste Carnaval”.

Violência no Carnaval

Na quinta-feira (7), a Polícia Militar divulgou um balanço sobre as ocorrências no Carnaval e informou que, em Minas Gerais, os crimes violentos tiveram uma redução de quase 57% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os casos diminuíram de 1.848 para 796. Foram contabilizados oito homicídios durante a festa momesca.

Os roubos também reduziram - de 1.572 para 662, cerca de 58%. Além disso, foram quatro crimes de estupro, sendo um deles de vulnerável. “Apesar da redução, não temos nada a comemorar nesses itens. Homicídio significa a perda da vida de uma pessoa. No estupro, é um crime violento com consequências grandes para a vida da vítima. Vamos estudar com muito detalhe para apresentar medidas mais eficientes e, quem sabe, chegar a um índice zero em 2020”, afirma o coronel Giovanne Silva.

Leia mais:

Acadêmicos de Venda Nova fatura pela sexta vez o título de campeã do Carnaval de BH

Crianças e adolescentes fazem farra com álcool e drogas durante a folia

Subnotificação pode esconder números reais da importunação sexual no Carnaval