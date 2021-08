Após cerca de sete meses fechada, a Feira do Mineirinho, na Pampulha, em Belo Horizonte, reabrirá na próxima quinta-feira (12) com capacidade de público cerca de 80% menor e metade do número de expositores. O espaço passou por adaptações devido à Covid-19, mas manterá a tríade música, artesanato e comida.

Quem explica é Willian Martins, diretor da Fenacouro Promoções e Eventos, empresa licitada pelo Estado para realizar o evento desde 2014. Segundo ele, a entrada ao local será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento, e estará limitada a 1,2 mil pessoas - 82% a menos do que o pré-pandemia, quando 7 mil circulavam pelo evento aos domingos.

Ao chegar, o visitante terá a temperatura aferida, com oferta de álcool em gel e exigência de uso de máscara. "Ele caminhará por uma via de mão-única, onde não encontrará pessoas que estão deixando o espaço, para evitar contato", contou Willian.

Em seguida, poderá escolher entre a visita à área de exposições ou à praça de alimentação. Cada um dos espaços será independente, com lotação máxima de 600 pessoas. Para transitar de uma área para a outra, será necessário ter espaço disponível.

No setor de consumo de alimentos e bebidas, a quantidade de mesas foi reduzida de 600 para 120, com capacidade para quatro pessoas sentadas cada. Os 40 garçons do espaço anotarão os pedidos e o tradicional show de música será mantido.

Menos expositores

Além das diversas mudanças para evitar o contágio pelo coronavírus, a feira retornará menor também na quantidade de expositores. De acordo com o diretor do evento, 50% das cerca de 360 barracas de artesanato não serão reabertas por agora. O motivo é a incerteza do momento.

"Vamos reabrir com 50% do que era. Teve gente que saiu ou vai esperar até setembro para ver se retornam. Eles estão receosos, porque não têm condição de ficar abrindo e fechando a feira, comprando mercadoria, estoque, e aí a feira fecha de novo. Então, estão esperando", afirmou Martins.

Conforme o gestor, a Feira do Mineirinho parou de funcionar em março do ano passado e chegou a ser reaberta em novembro do mesmo ano. No entanto, foi novamente fechada em janeiro de 2021 e só retomará as atividades agora. "Demorou muito para reabrir, ficamos muito tempo parados. Mas, vamos cumprir todos os protocolos e a expectativa é que o pessoal vá à feira", finalizou.

A feira funcionará a partir da próxima quinta-feira (12), das 17h às 23h, e aos domingos, das 8h às 18h.

