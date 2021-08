A Feira de Artesanato do Mineirinho, na Pampulha, em Belo Horizonte, reabre nesta quinta-feira (12), após cerca de sete meses fechada. O espaço, que passou por adaptações devido à pandemia de Covid-19, funcionará com capacidade de público reduzida e com metade do número de expositores.

A partir de hoje, o local abrirá aos domingos, de 8h às 18h, e quintas, das 17h às 23h. Segundo o diretor da Fenacouro Promoções e Eventos, empresa licitada pelo Estado para realizar o evento desde 2014, Willian Martins, a entrada será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento, e estará limitada a 1.200 pessoas - 82% a menos do que o pré-pandemia, quando 7 mil circulavam pelo evento aos domingos.

O retorno a partir desta quinta contará com música ao vivo e praça de alimentação em formato de bar. Veja a programação abaixo:

Quinta-feira (12) - 17h às 23h música ao vivo com a dupla João Marcos e Maurinho;

Domingo (15) - 8h às 18h: música ao vivo com a banda Diga Lá e Brigadeiro.

Regras

No local, o visitante terá a temperatura aferida, com oferta de álcool em gel e exigência de uso de máscara. Em seguida, poderá escolher entre a visita à área de exposições ou à praça de alimentação. Cada um dos espaços será independente, com lotação máxima de 600 pessoas. Para transitar de uma área para a outra, será necessário ter espaço disponível.

No setor de consumo de alimentos e bebidas, a quantidade de mesas foi reduzida de 600 para 120, com capacidade para quatro pessoas sentadas cada. Para evitar o contágio pelo coronavírus, a feira retornará menor também na quantidade de expositores. De acordo com o diretor do evento, 50% das cerca de 360 barracas de artesanato não serão reabertas por agora.

