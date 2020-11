Após interdição por descumprimento nos protocolos sanitários no último domingo (22), a administração da Feira do Mineirinho assinou um Termo de Ajustamento de Conduta junto à Prefeitura de Belo Horizonte para poder retomar as atividades normalmente a partir de quinta-feira (26).

Segundo Willian Martins, organizador do evento, o termo firmado na última segunda-feira (23) contém novas restrições para o combate à Covid-19. Para auxiliar na fiscalização do local, que comporta até 600 pessoas, a feira contratou novos agentes, subindo de 25 para 40 fiscais.

“A prefeitura vai agendar para essa quarta (25), talvez quinta, uma vistoria prévia. Estamos de acordo com as normas impostas. Em todas as feiras cumprimos à risca, e no último domingo houve, de fato, um descontrole na fila, mas já estamos regularizados”, argumentou.

Um dos fatores que contribuiu para a interdição do último domingo foi a extensa fila para o setor de alimentação do Mineirinho. De acordo com Willian, ela ia além dos limites da feira, fugindo do controle da administração. Com o novo termo, o público será redirecionado para dentro do estacionamento, facilitando o processo de fiscalização.

Em nota, a PBH esclareceu os motivos da interdição no domingo e disse que o evento volta a funcionar normalmente com a assinatura do novo termo.

A Feira do Mineirinho ocorre duas vezes por semana. Às quintas-feiras, o horário de funcionamento é de 17h às 0h. No domingo, acontece de 8h às 18h.

