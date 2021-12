Assim como nos três primeiros domingos de dezembro, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a ampliação do horário de funcionamento da tradicional Feira Hippie, na avenida Afonso Pena, no Centro da capital mineira, neste fim de semana. No dia 26, os expositores poderão abrir até às 15h - o horário normal é até as 14h.

A medida, conforme informou a administração municipal, é uma forma de privilegiar a economia popular no período do Natal. “Diante da estabilidade nos indicadores epidemiológicos, além do avanço da vacinação na capital, os integrantes do Comitê de Combate à Covid-19 optaram por aumentar o horário de funcionamento também no domingo seguinte ao Natal”, disse a PBH.

É preciso, no entanto, lembrar da importância do uso da máscara, além da higienização das mãos durante toda a permanência na feira. Para atender aos protocolos sanitários e de distanciamento entre os frequentadores, desde 2020, o layout foi reelaborado, aumentando o espaço entre as barracas.

A Feira Hippie é dividida em 16 setores, incluindo três áreas de alimentação, com mais de 2 mil expositores e cerca de 10 mil trabalhadores diretos e indiretos, recebendo, em média, 60 mil visitantes a cada domingo.

