Mulheres empreendedoras que exercem a criatividade na produção artesanal podem mostrar seus trabalhos na feira SI Liga – Liga das Mulheres Empreendedoras, que será realizada no dia 8 de setembro, no bairro Santa Inês, região Leste de Belo Horizonte, com entrada gratuita.

Além da apresentação de produtos das mais diferentes áreas, o evento vai contar com apresentações musicais, rodas de conversa e prestação de serviços. A intenção do evento, realizado pelo projeto SInês Mulher, é criar uma rede de mulheres que possam se fortalecer em relação a temas como família, trabalho, espiritualidade, lazer, saúde e bem-estar.

Essa rede é importante para que as mulheres possam trocar experiências e apresentar questões vivenciadas no cotidiano. “O que percebemos e que as classes que não recebem diretamente serviços públicos ou que nunca acessaram se sentem constrangidas a manifestar sobre esses assuntos”, afirma Valéria Evangelista, coordenação geral do SInês Mulher e gestora social Centro Cultural Santa Inês, que estará presente no evento com prestação de serviços à comunidade.

Mulheres interessadas em participar do evento podem entrar em contato com a produtora cultural da feira, Vivan Paola, pelo telefone (31) 97508-5678. Mais informações no evento do Facebook.

Serviço: Feira SI Liga – Liga das Mulheres Empreendedoras no Ginásio Monsenhor Lydio Murta (rua Campanário, 363, Santa Inês), dia 8 de setembro, das 8h às 14. Entrada gratuita