Duas mulheres foram violentamente mortas na madrugada deste sábado (7), em Belo Horizonte, em dois casos de feminicídio ocorridos nos bairros Jardim Felicidade e Jardim Alvorada. Até o momento, nenhum dos suspeitos foram localizados pela Polícia Militar (PM).

No bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha, uma mulher de aproximadamente 30 anos foi estrangulada pelo companheiro até a morte. Vizinhos relataram à PM terem escutado uma discussão entre o casal durante a madrugada, pouco antes do crime, por volta de 4h.

O corpo da vítima foi encontrado pelo cunhado dela, em casa, na rua Flor da Verdade. O cunhado acionou a PM e afirmou que a mulher havia sido morta pelo marido. Segundo os militares, o denunciante estava bastante nervoso e não conseguiu dar mais detalhes sobre o caso.

O suposto autor do crime, o marido da vítima, de 29 anos, ainda está sendo procurado pelos militares.

Já no bairro Jardim Felicidade, na região Norte da capital mineira, militares do 13º Batalhão encontraram o corpo de uma mulher na rua São Francisco Xavier, com sinais de abuso sexual e estrangulamento. Segundo a PM, a vítima tinha o corpo ensaguentado e estava com as roubas rasgadas.

A suspeita, segundo informações de testemunhas, é que a mulher tenha sido abusada e agredida por um ex-companheiro, mas a PM ainda não confirmou essa informações. Militares realizam buscas pela região atrás do suspeito.