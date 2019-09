Uma mulher de 33 anos foi morta a facadas em Campo Belo, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (13). O principal suspeito é um ex-companheiro da vítima. O caso está sendo encarado como um feminicídio.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi abordada no momento em que chegava para trabalhar em uma casa localizada no Centro da cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local. O autor do crime fugiu em um carro.

O suspeito se apresentou à delegacia da cidade, mas não informações se ele foi preso.

