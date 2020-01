Um comentário da jornalista Jessica Senra, apresentadora da TV Bahia, afiliada da Globo, sobre o interesse do Fluminense de Feira Futebol Clube em contratar o goleiro Bruno Fernandes, ganhou destaque nas redes sociais nesta terça-feira (7). O jogador foi condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação do cadáver de Elisa Samudio.

A apresentadora @jessicasenra fez uma importante reflexão sobre a possível contratação do goleiro Bruno por parte do Fluminense de Feira, confiram! pic.twitter.com/2DhHGRoFir — Torcida LGBTricolor (@lgbtricolor) January 7, 2020

Senra utilizou o espaço de um dos programas que conduz na emissora para questionar a contratação do atleta pelo time de Feira de Santana. Segundo ela, o jogador - que cumpre pena no semi-aberto - "pode e deve" voltar a trabalhar e, assim, reconstruir a vida. No entanto, a jornalista rechaça a possibilidade de que o goleiro seja tratado com admiração e alçado à posição de ídolo.

A reportagem tentou contato com a advogada do goleiro, mas ninguém foi localizado até o momento.

Repercussão

No Twitter, diversos usuários têm se posicionado sobre o assunto, de formas favoráveis e contrárias à opinião da jornalista. Veja algumas:

O goleiro Bruno vai ser sempre Ídolo da torcida do Flamengo pelo oq ele fez em campo!!!!!! https://t.co/D2XnKNGdnB — Marquinhos CRF🔴⚫❤ (@Marcos_nobre10) January 7, 2020

GOLEIRO BRUNO? Pra mim é assassino Bruno.. Um absurdo se referir a esse assunto como ressocialização. Estamos falando de idolatrar um assassino que esquartejou a mulher e deu pros cachorro comer, desculpa mas isso não tem perdão — Maievi 🧜🏻‍♀️ (@MaieviGiotti) January 7, 2020

Essa apresentadora foi bem feliz na opinião dela sobre o caso do Bruno. Eu, pessoalmente, até acho que ele pode voltar a ser goleiro, se quiser. A questão muito maior nesse caso, é como nós reagimos à presença dele na sociedade e nessa posição de esportista em evidência. https://t.co/yVew5v14I9 — Que q cê ta fazendo bixo? (@malherus) January 7, 2020

Pq as pessoas criticam a contratação do goleiro Bruno sendo que o objetivo da prisão é fazer com que as pessoas paguem pelo que fizeram. Não seria mais fácil aderir a pena de morte então? — DREYK (@dreyk_g) January 7, 2020

não consigo acreditar mesmo quem tem gente que ainda é fã do goleiro Bruno, comentando em suas fotos "todos merecem segunda chance" ELE MATOU A MINA, ESQUARTEJOU ELA , desculpa isso n tem perdão — dati 🇮🇩 (@Dlawrenz_) January 7, 2020