O dia da padroeira de Betim, Nossa Senhora do Carmo, é celebrado nesta sexta-feira (16). Por ser feriado, o funcionamento de alguns serviços públicos será alterado na cidade.

Segundo a prefeitura, os prédios ligados à administração municipal, dentre eles o Centro Administrativo João Paulo II, estarão fechados, assim como as sedes do Instituto de Previdência Social do Município de Betim (Ipremb), dos Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) e nas dez gerências regionais da cidade.

Veja o que abre e o que fecha:

Saúde

As 36 UBS's estarão fechadas e o atendimento será retomado no horário normal na segunda-feira (19).

Unidades de Pronto Atendimento (UPA's), Samu, Hospital Público Regional de Betim (HPRB) e Maternidade Pública de Betim seguem com atendimento de urgência e emergência normal, 24 horas.

Centros de Referência

Os centros de referência em Especialidades Divino Braga; em Reabilitação Anderson Gomes de Freitas; em Saúde do Trabalhador (Cerest), além do Serviço de Prevenção e Assistência a Doenças Infecciosas (Sepadi) e do serviço de raio-X eletivo estarão fechados.

Os Centros de Referência em Saúde Mental (Cersam) Teresópolis, Betim Central e o Caps-AD funcionam para atendimentos de urgência e emergência, durante o feriado. Os Cersam Citrolândia, o Cersami e o Centro de Convivência Estação dos Sonhos estarão fechados.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal atuará normalmente, com patrulhamento e plantão 24h. O órgão pode ser acionado pelo telefone 153.

Defesa Civil

A Defesa Civil mantém o plantão durante o feriado. As equipes podem ser acionadas pelo telefone 199.

Secretaria de Assistência Social

Não haverá atendimento na Semas durante o feriado.

Restaurante Popular

As duas unidades, Centro e Teresópolis, estarão fechadas. O funcionamento será retomado na segunda-feira (19).

Mercado Central

O mercado funcionará das 7h30 às 12h.

Parque Felisberto Neves

O parque permanece fechado. A sede da Polícia Militar Ambiental, localizada no parque, funciona das 7h às 19h.

Transporte Público

Nesta sexta-feira (16), o transporte público vai funcionar seguindo os horários de domingo. Os horários podem ser acessados pelo aplicativo ClicaBus e pelo site da prefeitura.

Limpeza Urbana

A coleta de lixo residencial funcionará normalmente neste feriado. A coleta seletiva não.