A Sexta-feira da Paixão (2) será de céu claro a parcialmente nublado e alta temperatura em Belo Horizonte. Os termômetros podem chegar aos 30°C durante o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A mínima de hoje foi de 15°C e a umidade relativa do ar deve girar em torno de 35% na parte da tarde. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à noite na capital mineira.

Nos dois próximos dias do feriado da Semana Santa, a previsão meteorológica indica temperatura estável, céu claro com poucas nuvens, baixa possibilidade de chuva e tempo seco. No sábado (3), os termômetros devem variar entre 16°C e 30°C. Somente na parte da tarde, a previsão indica céu encoberto e chuvisco. A umidade relativa do ar tende a girar entre 35% e 90%.

Já o Domingo de Páscoa (4) será ensolarado, com céu claro a parcialmente nublado. A temperatura pode chegar aos 29°C e a mínima será de 15°C. Não há previsão de precipitação e a umidade varia entre 30% e 90%.

