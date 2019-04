Doze pessoas morreram e outras 196 ficaram feridas nas rodovias de Minas durante o feriado prolongado da Semana Santa. Os dados são do balança divulgado nesta segunda-feira (22) pela Polícia Militar.

Além disso, 63 motoristas foram presos por dirigirem alcoolizados e outras 66 pessoas foram detidas por crimes comuns. Oito armas de fogo também foram apreendidas.

Veja todos os dados abaixo:

Mortes

2018: 11

2019: 12 (aumento de 9%)

Pessoas feridas

2018: 186

2019: 196 (aumento de 5%)



Acidentes com vítimas

2018: 113

2019: 109 (redução de 4%)

Acidentes sem vítimas

2018: 72

2019: 52 (redução de 28%)

Fiscalizações

46.238 veículos fiscalizados;

Oito veículos recuperados;

445 automóveis removidos;

3.838 carros fotografados pelos radares;

6.011 testes de etilômetro;

63 motoristas presos por dirigirem alcoolizados;

66 pessoas detidas por crimes comuns;

Oito armas de fogo apreendidas.

De acordo com a polícia, as rodovias mineiras sob a responsabilidade do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMRV) contaram com o reforço do policiamento durante todo o feriado prolongado em virtude do aumento do fluxo de veículos.

Na segunda edição da operação “Assim na terra como no céu”, o CPMRV e o Comando de Aviação do Estado (Comave), realizaram, simultaneamente, em todas as regiões de Minas, patrulhamentos preventivos, repressivos e fiscalizações de trânsito com o objetivo de reduzir acidentes.

Ainda segundo a PM, para potencializar o trabalho dos policiais militares que atuaram em solo, helicópteros do Comave foram dispostos em pontos específicos das rodovias.