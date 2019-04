Em função da movimentação de saída e chegada de passageiros na rodoviária de BH, neste feriado prolongado de Semana Santa, o trânsito na região do terminal será alterado.

Esquema especial para melhorar o tráfego de pessoas e a reserva de área para ônibus serão implantadas, conforme a BHTrans.

OPERAÇÃO INÍCIO TÉRMINO DIA PLANO OPERACIONAL 17/4 – quarta-feira SAÍDA 10h 2h 18/4 – quinta-feira SAÍDA 10h 2h 19, 20 e 21/4 (sexta, sábado e domingo) MONITORAMENTO – CHEGADA OU SAÍDA - - 22 e 23/4 – segunda e terça CHEGADA 5h 14h

No plano de saída traçado pela empresa de trânsito e transporte, haverá proibição de estacionamento nos seguintes locais:

- Avenida do Contorno, sentido horário, entre rua 21 de Abril e rua Curitiba;

- Rua Rio Grande do Sul, entre avenida do Contorno e rua dos Tupinambás (somente lado direito);

- Rua dos Caetés, entre avenida Olegário Maciel e avenida do Contorno, no sentido da via (lado direito), manter a regulamentação para motos;

- Rua Saturnino de Brito, em toda a extensão, no sentido da via (lado direito), com desativação de carga e descarga;

- Rua Paulo de Frontin, entre rua Acre e rua dos Guaranis, no sentido da via (lado direito);

- Rua Paulo de Frontin, entre rua dos Guaranis e praça Rio Branco, no sentido da via (lado direito);

- Rua dos Caetés, entre rua Curitiba e rua da Bahia, no sentido da via;

- Rua Espírito Santo, entre avenida Amazonas e avenida Santos Dumont, no sentido da via;

- Rua Curitiba, entre rua dos Caetés e avenida Santos Dumont, no sentido da via;

- Rua Curitiba, entre avenida Santos Dumont e rua dos Guaicurus.

Veja os fechamentos operacionais:

- Rua Paulo de Frontin com avenida Olegário Maciel, sob o viaduto B;

- Rua Paulo de Frontin com rua Acre, somente trânsito local;

- Rua Paulo de Frontin com rua dos Guaranis (com saída para a rua dos Caetés), permitindo a saída do estacionamento;

- Rua dos Caetés com avenida do Contorno, canalização, criando direita livre.

Confira as alterações para o plano de chegada:

- Trechos da avenida do Contorno com rua Mato Grosso e rua dos Carijós, com ruas Rio Grande do Sul e dos Tupinambás e com rua dos Caetés, receberão coneamento, na faixa à esquerda, junto à mureta do ribeirão Arrudas, para controlar o estoque dos ônibus por ordem de chegada, com o objetivo de garantir a fluidez na avenida do Contorno.

- Na avenida Olegário Maciel com rua dos Caetés será feito bloqueio operacional com desvio via rua dos Carijós, somente para ônibus rodoviário vindo do viaduto B, alça avenida Pedro II, com o objetivo de evitar que desrespeitem a fila de desembarque.

- Na rua dos Tupinambás com avenida Olegário Maciel, será coibida a conversão à esquerda para ônibus rodoviário com o objetivo de evitar que desrespeitem a fila de desembarque. Esses ônibus deverão convergir à direita, acessando a rua dos Carijós até a avenida do Contorno.

- Na rua dos Caetés com rua dos Guaranis, ônibus rodoviário indo do viaduto B - alça Avenida Antônio Carlos - para a avenida do Contorno deverá mudar de faixa (abertura da mureta do viaduto – alça Avenida Pedro II), com o objetivo de acessar a avenida do Contorno para a fila de desembarque. Caso efetuado o fechamento na avenida Olegário Maciel com rua dos Caetés (descrito acima), esses ônibus deverão seguir na avenida e convergir à direita, acessando a rua dos Carijós até a avenida do Contorno.

- Na avenida do Contorno com rua 21 de Abril, os agentes atuarão para garantir a fluidez na avenida do Contorno, em ambos os sentidos. Se o volume de veículos na avenida do Contorno for muito grande, serão alterados os tempos semafóricos, garantindo a fluidez na interseção.

- Rua 21 de Abril com rua Saturnino de Brito - esse novo acesso poderá ser operacionalmente fechado, caso os estacionamentos fiquem lotados, devendo os veículos retornarem pelas pontes da avenida do Contorno (mantendo-se à esquerda).

- Na rua Paulo de Frontin com avenida Olegário Maciel será priorizado o trânsito da rua Paulo de Frontin, devido ao grande número de ônibus com intenção de acessar a área de desembarque. Também serão ordenados os acessos à rodoviária, permitindo apenas ônibus e táxi. Os veículos que não queiram acessar a rodoviária deverão seguir pela avenida Olegário Maciel.

- A rua Paulo de Frontin, entre avenida Olegário Maciel e rua Acre, somente será acessada para trânsito local.

- Ônibus “Rodoviária Desembarque” serão estocados na faixa à esquerda da avenida do Contorno (junto à mureta do Ribeirão Arrudas), preservando as conversões à esquerda na rua Rio Grande do Sul (mão inglesa) e rua dos Caetés, acesso para Corpo de Bombeiros e Restaurante Popular.

Fila de táxi

A fila seguirá para a rua Acre pela avenida Olegário Maciel, rua dos Tamoios, rua Rio Grande do Sul até no máximo a esquina com rua dos Tupinambás. Dentro da plataforma de desembarque, a operação de táxi será efetuada por duas filas, diminuindo o tempo de embarque.