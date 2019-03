Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um grave acidente na rodovia Fernão Dias, na altura de Cambuí, no Sul de Minas, na noite desta sexta-feira (29). Ao menos cinco veículos teriam se envolvido na colisão e houve incêndio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas carretas, um carro, um ônibus e uma moto se envolveram no acidente. O motociclista morreu no local. Houve um incêndio após a colisão dos veículos.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho da rodovia, a estrada teve de ser interditada nos dois sentidos. Por isso, há 11 quilômetros de retenção no sentido São Paulo e 16 quilômetros no sentido Belo Horizonte.

