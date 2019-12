Considerado um dos mais importantes eventos da cidade, a festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia terá abertura no próximo domingo (5) em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. O encerramento será no dia 12, com o cortejo das guardas de congado pelas ladeiras históricas.

"Através dessa festividade mantemos viva a memória dos nossos ancestrais. Louvando, cantando e dançando em honra a Nossa Senhora do Rosário Santa Efigênia e São Benedito", explica Kedison Guimarães, capitão da Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. "Tal fé que nos mantém firme na caminhada. Tiraram nossos ancestrais da África, mas não tiraram a África de nós. Ela continua ecoando dentro de nossos corações", completa.

Presidente da Associação dos Amigos do Reinado (Amirei), Kátia Silvério afirma que "fazer parte na preservação e perpetuação da nossa cultura afro-brasileira e divulgar a cultura negra, que é um dos pilares do povo de Ouro Preto, transita pela cultura oral, local, identidade e patrimônio".

Para ela, o congado é mais que uma festa. "Ele é resgate, educação, empoderamento. Ele é a vida de nossos ancestrais", frisa.

Novidades

Durante o evento serão entregues o título de Patrimônio Imaterial da Festa e a Casa de Cultura Negra. "Um projeto pioneiro no país, onde todo o paisagismo está sendo feito com plantas ligadas à cultura afro", contou o secretário de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto, Zaqueu Astoni.

