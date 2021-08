Música, cultura popular e circo são os ingredientes do Festejo do Tambor Mineiro, que inicia nesta quinta-feira (26) e vai até domingo (29), sempre às 20h, com transmissão on-line e gratuita (clique aqui). Na programação, apresentações do Coral Vozes de Campanhã, Mauricio Tizumba, Sérgio Pererê, Espaço CircoLar, Acauã Rane e bloco Oficina Tambolelê.

Idealizado por Tizumba e realizado desde 2002 nas ruas do bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte, o evento será, pelo segundo ano seguido, em formato virtual, devido à pandemia de Covid-19. Veja a programação:

Quinta-feira (26) - Coral Vozes de Campanhã

O coral é formado por 14 mulheres, de diversas idades, e canta a ancestralidade negra, valorizando os costumes da comunidade e a força da religiosidade afro-cristã do congado mineiro. A apresentação conta com a participação de Mauricio Tizumba e Sérgio Pererê.

Sexta-feira (27) - Mauricio Tizumba e Trio

Parceria de mais de uma década entre o multiartista e as cantoras e percussionistas Beth Leivas, Danuza Menezes e Raquel Coutinho.

Sábado (28) - Escola de circo Espaço CircoLar

Show de variedades com participação do jovem guitarrista e violonista mineiro Acauã Rane e do ator e palhaço Rodrigo Negão.

Domingo (29) - Sérgio Pererê e bloco Oficina Tambolelê

Pererê se apresenta com o Oficina Tambolelê, grupo criado em 1999 e que tem como referência musical os ritmos do Reinado de Minas Gerais. Mauricio Tizumba faz participação especial.

Sérgio Pererê e Bloco Oficina Tambolelê

