A partir desta quarta-feira (26), Belo Horizonte recebe o festival Rock Brasil 40 anos. Reconhecido como a maior homenagem ao rock nacional, o evento traz diversas atrações culturais e apresentações de grandes nomes da cena musical nacional, como Fernanda Abreu, Barão Vermelho, Evandro Mesquista, Nando Reis e Dinho Ouro Preto.

Até 21 de fevereiro, além dos shows, o público poderá participar de espetáculos musicais, mostra de cinema, exposições, palestras e pocket shows. A realização é do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Com entrada franca, a mostra de cinema traz documentários e filmes de ficção já conhecidos pelo público, como "Faroeste Caboclo" (2013), baseado na música homônima do grupo Legião Urbana; "Cazuza – O Tempo não Para" (2004), cinebiografia que traz a história do vocalista do Barão Vermelho; e "Somos tão Jovens" (2013), cinebiografia de Renato Russo.

Entre as atrações musicais, destaque para as óperas-rock "Cazas de Cazuza”, “Cássia Eller – O Musical” e “Renato Russo – O Musical”.

A programação conta ainda com palestras do jornalista Nelson Motta, que contará histórias memoráveis sobre o rock brasileiro.

Segundo a organização do evento, todos os protocolos sanitários municipais serão seguidos.

Rock Brasil 40 Anos

Depois de um mês de apresentações no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado, o festival Rock Brasil 40 Anos chega à capital mineira.

O festival foi criado para celebrar os 40 anos do rock nacional, que tem como marco inicial a inauguração do Circo Voador nas areias do Arpoador, no Rio, no verão de 1982.

Depois de BH, o festival passa por São Paulo, volta para o Rio de Janeiro e finaliza em Brasília, com uma programação musical e cultural que se estende até junho de 2022.

Serviço

Data: 26/01 a 21/02/2022

Local: CCBB - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários – Belo Horizonte/MG

Horário: diariamente de 10h às 22h (exceto às terças)

Não é necessária a retirada de ingresso para acessar o prédio.

Cinema

Os filmes são gratuitos, mas o público deverá retirar o ingresso no site Eventim.

Exposições

Gratuitas – sem necessidade de retirada de ingresso.

Teatro, Shows e Palestras+Pocket Shows

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Shows

Sábados e domingos às 20h

29/01 Fernanda Abreu

30/01 Evandro Mesquita

05/02 Barao Vermelho

06/02 Nando Reis

12/02 Kiko Zambianchi

13/02 Dinho Ouro Preto

19/02 Leo Jaime

20/02 Rogerio Flausino e Wilson Sideral

Peças:

26 e 27/01 – Cassia Eller, O Musical

02 e 03/02 – Cabeça, Um Documentário Cênico

09 e 10/02 – Renato Russo, O Musical

16 e 17/02 – Casas De Cazuza

A programação completa, horário, duração e classificação indicativa estão disponíveis em www.bb.com.br/cultura