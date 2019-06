Com entrada gratuita e pratos veganos a partir de R$ 7, a primeira edição do festival Paraíso Veg acontece neste domingo (9) no bairro Paraíso, na região Leste de Belo Horizonte. A expectativa é reunir mais de mil pessoas. Estarão presentes 34 expositores de gastronomia, artesanato, cosméticos, moda e plantas ornamentais.

O objetivo do evento é disseminar a cultura vegetariana e vegana e apresentar à capital produtos artesanais, naturais e livres de exploração animal e humana em um ambiente pet friendly.

E comida para degustar é que não vai faltar. As opções incluem hambúrgueres, pizzas, cachorro-quentes, feijão tropeiro, moqueca, salgados, comida congelada, pães artesanais, molhos, geleias, antepastos, cogumelos, bolos, bombons, sorvetes e bebidas probióticas. Além disso, haverá também produtos de higiene pessoal e até stand para tatuagens.

Para animar o dia e fomentar o debate, o evento vai contar com show do músico Dom Preto, uma roda de conversa com a nutricionista vegana Graziela Paiza, presença de ONG's de proteção dos direitos animais e da organização de resgate e adoção 'O Lobo Alfa'.

Festival Paraíso Veg

Data: 9 de junho (domingo)

Horário: de 11h às 18h

Local: Galpão Paraíso (rua Cachoeira Dourada, 44 - bairro Paraíso)

Entrada gratuita

