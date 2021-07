Um feto foi encontrado no meio de roupas de cama do Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (16). Segundo a polícia, o corpo apresentava três meses de gestação e foi encontrado por funcionários da lavanderia que atende ao hospital.

Ao encontrarem o feto, a polícia foi acionada e um boletim de ocorrência foi feito. A administração do hospital, no entanto, não conseguiu identificar quem seria a gestante do feto.

Em nota, o hospital informou que abriu sindicância interna para apurar o caso e que cumpriu com todas as orientações de compliance da instituição. O feto foi encaminhado para o IML da cidade.