A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com Chamamento Público Emergencial, aberto até às 17h desta terça-feira (17), para contratação temporária e imediata de profissionais para atuarem no Hospital Galba Velloso, em Belo Horizonte. De acordo com o edital, 20 vagas estão disponíveis para serem preenchidas por médicos e os salários variam entre R$ 2.075,09 e R$ 5.801,50, de acordo com a carga horária, de 24h ou 12h semanais.

As contratações serão feitas devido a situação emergencial causada pela Covid-19. As inscrições podem ser realizadas através do e-mail hgv.chamamentomed@fhemig.mg.gov.br, onde deverá conter informações como o número do chamamento, o nome completo do candidato e a função para a qual está se inscrevendo, além de informações divulgadas através do edital.

De acordo com a Fhemig, cinco vagas são para médicos gerais, com carga horária semanal de 24h e remuneração de R$ 3.960,16. Sete oportunidades são para médicos especialistas, em qualquer área, com jornada de 24h e salário de R$ 5.801,50. Outras oito vagas também são destinadas para médicos especialistas, com carga de 12h e remuneração de R$ 2.075,09.

O resultado da classificação, a agenda do exame pré-admissional e a convocação dos selecionados para a assinatura do contrato serão divulgados no site da Fhemig, a partir das 17h da próxima quinta-feira (19). Por se tratar de uma seleção emergencial, o chamamento não caberá recurso.