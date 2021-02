A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou, nesta quinta-feira (18), edital de contratação emergencial de 48 profissionais, entre médicos e técnicos de enfermagem, para atuação no Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro.

De acordo com a Fhemig, as inscrições irão até a próxima segunda-feira (22) e todas as informações sobre as vagas podem ser vistas no site da instituição. Veja a distribuição de oportunidades:

Médico generalista: 10 vagas, sendo sete delas para 12h semanais, com vencimentos básicos de R$ 3.500, e três para 24h semanais, com salário de R$ 7 mil;

Médico de especialidades: 14 vagas, sendo cinco delas para 12h semanais, com vencimentos de R$ 4.595, e nove vagas para 24h semanais, com salário de R$ 9 mil;

Médico ecocardiografista: uma vaga, com carga horária de 12h semanais e vencimentos básicos de R$ 4.595;

Técnico de enfermagem: 23 vagas, com carga horária semanal de 30h e vencimentos básicos de R$ 1.393.

"Os valores dos vencimentos básicos podem ser acrescidos de vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação. Essas informações serão passadas na etapa de contratação", informou a Fhemig, em nota.

