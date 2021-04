A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu novos editais para contratação temporária de médicos para os hospitais Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek, ambos referência no atendimento aos casos confirmados e suspeitos de Covid-19 em Belo Horizonte. Ao todo, 69 vagas estarão disponíveis para início imediato. As remunerações variam entre R$ 3,5 mil e R$ 9 mil reais. As inscrições já estão abertas e os documentos disponíveis na página da Fhemig.

As inscrições para os candidatos às vagas no Hospital Eduardo de Menezes terminam nesta quinta-feira (29/4). Para médicos generalistas, são seis vagas para a carga horária de 12h, com remuneração de R$ 3,5 mil e 7 vagas para 24 horas semanais, com vencimentos de R$ 7 mil.

Para médicos especialistas, são 13 vagas para a carga horária de 12h, com salário de R$ 4.595, e outras 12 vagas para 24h semanais, com remuneração de R$ 9 mil, em alguma dessas especialidades médicas: terapia Intensiva, clínica médica, anestesiologia, pneumologia, cardiologia ou cirurgia geral. O edital completo está disponível aqui.

No Hospital Júlia Kubitschek são 31 vagas. Para os médicos generalistas, são nove oportunidades para 12h semanais, com remuneração de R$ 3,5 mil, e outras oito vagas para 24h semanais, com salário de R$ 7 mil. Já para os especialistas, em qualquer área médica, a instituição oferece dez vagas para 12h semanais, com vencimentos de R$ 4.595, e quatro vagas para 24h semanais, com R$ 9 mil de salário. As inscrições para o HJK terminam na próxima segunda-feira (3) e o edital pode ser conferido neste link.

(*) Com informações da Agência Minas

