A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu edital contratação imediata de médicos para atuar nos leitos de Covid-19, no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Profissionais interessados têm até o domingo (23) para fazer as inscrições.

De acordo com o edital, as vagas são para generalistas e especialistas (Terapia Intensiva, Infectologia, Clínica Médica, Anestesiologia, Pneumologia, Cardiologia ou Cirurgia Geral). Ao todo são 34 vagas disponíveis com salários que variam de R$ 3,5 mil a R$ 9 mil, dependendo da especialidade e duração do expediente.

Desse total, são 19 oportunidades para médicos generalistas, sendo 10 para a carga horária de 24 horas e nove para 12 horas semanais. Para especialistas, são 25 vagas, sendo 12 para 24 horas e 13 para 12 horas semanais.

Segundo a Fhemig, os valores das remunerações são acrescidos de vantagens inerentes ao local e à área de atuação do profissional contratado, que são informadas durante o processo seletivo. Confira o edital aqui!

Cargos e salários

Médico generalista (12 horas) - R$ 3,5 mil

Médico generalista (24 horas) - R$ 7 mil

Médico especialista (12 horas) - R$ 4.595

Médico especialista (24 horas) - R$ 9 mil

Leia Mais:

Santa Luzia, na Grande BH, inicia vacinação de professores de educação infantil

Pedidos de pensão por morte crescem devido à pandemia