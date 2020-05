A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu nesta quarta-feira (6) chamamentos emergenciais para profissionais de saúde no Estado que irão atuar no enfrentamento à Covid-19 no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte.

As inscrições terminam na sexta (8) e podem ser feitas pelo site da fundação.

São 18 vagas para médicos nas especialidades de Terapia Intensiva, Infectologista, Clínica Médica ou Anestesiologia. O salário básico para 12 horas semanais é de R$ 4.595,02.

Já para fisioterapeutas respiratórios são seis vagas e o vencimento para 30 horas semanais é de R$ 3.845,24.

Estão sendo contratados também 32 técnicos de enfermagem e quatro enfermeiros. Os salários são de R$ 1.393,35 e R$ 3.464,43, respectivamente.