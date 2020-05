A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos abertos para contratação imediata e temporária de profissionais para atuar no enfrentamento à Covid-19. As vagas são para atuação em Patos de Minas, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Os salários variam entre R$ 1.700 a R$ 9 mil

Serão contratados médicos, farmacêuticos e técnicos de Farmácia e de Patologia. Todos os editais estão disponíveis na página da Fhemig.

Confira os detalhes das vagas:

Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) – Patos de Minas – Inscrições: até 17h de 4/5

Unidade hospitalar uma vaga para médico, preferencialmente nas áreas de Infectologia, Terapia Intensiva ou Clínica Médica. O vencimento básico para a carga horária de 12 horas semanais é de R$ 4.595,00 e, para 24 horas semanais, R$ 9 mil.

Hospital Regional João Penido (HRJP) – Juiz de Fora – Inscrições: até 15h de 5/5

São dez vagas para médicos, de qualquer especialidade, com experiência em Terapia Intensiva (Adulto) ou em atendimento em Urgência e Emergência. A carga horária é de 12 horas semanais e o vencimento básico, R$ 4.595,00.

Hospital Eduardo de Menezes (HEM) – Belo Horizonte – Inscrições: até 17h de 6/5

Unidade oferece vagas para farmacêutico bioquímico/ generalista ou biomédico, farmacêutico generalista (com atuação em farmácia hospitalar), técnico de farmácia e técnico de patologia. Ao todo, são oferecidas dez vagas, sendo: duas para farmacêutico bioquímico, duas para farmacêutico generalista, três para técnico de farmácia e três para técnico de patologia. A carga horária para todas as funções é de 40 horas semanais. Os vencimentos básicos são de R$ 3.464,43 para os farmacêuticos e de R$ 1.700,00 para os técnicos.