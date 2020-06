A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu nesta segunda-feira (8) processo seletivo para técnicos de enfermagem. O chamamento emergencial tem como objetivo preencher vagas imediatas e temporárias para atuar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro, referência no atendimento de casos suspeitos e confirmados de coronavírus.



No total, são 15 vagas, com carga horária semanal de 30 horas e salário básico de R$ 1.393,35. Em um primeiro momento, os selecionados ocuparão o cadastro reserva da unidade. Os contratos serão por até 120 dias.



As inscrições para a seleção acontecerão até 16h de quarta-feira (10/6) e devem ser feitas pelo site da Fhemig.



Com o crescimento da demanda no Hospital Eduardo de Menezes, a fundação abriu, no dia 22 de maio, chamamento público para o preenchimento de seis vagas de médicos intensivistas.