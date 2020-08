A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu nesta quinta-feira (13) mais dois chamamentos públicos emergenciais para contratação temporária na rede. As vagas são para o Hospital Eduardo de Menezes, localizado no Barreiro, em Belo Horizonte; e para o Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Conforme o edital, as inscrições vão até as 17h desta sexta-feira (14) para as vagas no Barreiro. São quatro vagas para médicos, com remuneração que varia entre R$ R$ 4.595,02 (para carga de 12 horas de trabalho) ou R$ 9 mil, para 24 horas. Veja o edital aqui.

Já para o Hospital Antônio Dias, as inscrições estão programadas para se encerrar às 17h da próxima terça-feira (18). Ao todo, são seis vagas para médicos, com rendimentos que também podem chegar a R$ 9 mil. Veja o edital aqui.

Referência em Covid-19

Ambos centros médicos são referência no atendimento a pacientes com Covid-19 no Estado. Desde março deste ano, o Eduardo de Menezes tem se dedicado integralmente a esse tipo de serviço. A unidade, segundo o governo de Minas, recebe doentes encaminhados por Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e hospitais do interior de Minas.