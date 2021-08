A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu duas novas vagas para atuação na Administração Central, em Belo Horizonte. As oportunidades são para auxiliar administrativo e farmacêutico especialista em farmácia hospitalar. As inscrições estarão abertas até as 17h de 13 de setembro neste site.

Ambas as funções têm carga horária de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 1.427,73 para o auxiliaraAdministrativo (nível médio) e R$ 5.063,65 para o farmacêutico (nível superior). Os contratos têm validade de 12 meses e podem ser prorrogados por mais um ano.

A primeira etapa será feita pela avaliação dos currículos, que devem conter as informações solicitadas no edital. Os candidatos aprovados à segunda fase passarão por entrevistas previstas para 20 a 22 de outubro.

Caso o interessado não tenha acesso à internet, será disponibilizado um computador na Administração Central no Prédio Gerais, na Cidade Administrativa (rodovia Papa João Paulo II 4.001), no bairro Serra Verde, região de Venda Nova.

