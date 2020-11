A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com inscrições abertas para contratações emergenciais de profissionais que irão atuar no enfrentamento à Covid-19 nos hospitais Regional Antônio Dias (HRAD), em Pará de Minas, e Júlia Kubitschek (HJK), em Belo Horizonte. De acordo com o edital, 12 vagas estão disponíveis para serem preenchidas por médicos e os salários variam entre R$ 3.500 e R$9 mil, de acordo com a especialização e a carga horária, de 24h ou 12h semanais.

Para se candidatar, os interessados devem preencher o currículo disponível no edital e enviá-lo juntamente com a documentação que comprove as informações curriculares, para o e-mail pss.hrad@fhemig.mg.gov.br, até às 17h do dia 30 de novembro.

Em Pará de Minas, o hospital busca profissionais para atendimento a pacientes com sintomas de covid-19, internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto. São quatro vagas para médicos generalistas, com salários de R$ 3.500 para 12 horas semanais, ou R$ 7 mil para 24 horas semanais. Outras quatro vagas são para médicos especialistas, preferencialmente nas áreas de infectologia, terapia intensiva e clínica médica. As remunerações, neste caso, são de R$ 4.595 para 12 horas semanais e de R$ 9 mil para 24 horas semanais.

Na capital são duas vagas para médicos generalistas, com salário de R$ 3.500 (12 horas semanais) ou R$ 7 mil (24 horas semanais) e outras duas para médicos especialistas, de qualquer especialidade, com remuneração de R$ 4.595 (12 horas semanais) e de R$ 9 mil (24 horas semanais).

O resultado da classificação, a agenda do exame pré-admissional e a convocação dos selecionados para a assinatura do contrato serão divulgados no site da Fhemig, a partir das 17h do dia 01 de dezembro.

