A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com inscrições abertas para contratação temporária e emergencial de médicos que atuarão nos leitos de terapia intensiva destinados aos pacientes de Covid-19 do Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Os salários podem chegar a R$ 9 mil.

O registro pode ser feito até o próximo dia 25 de junho. São 18 vagas para médicos generalistas para a carga horária de 12 horas, com salário de R$ 3,5 mil, ou nove vagas para 24 horas semanais, com benefício de R$ 7 mil.

Também são oferecidas 18 vagas para especialistas, com carga horária de 12 horas, ou nove vagas para 24 horas semanais. Há preferência para as especialidades de infectologia, terapia intensiva ou clínica médica. Os salários variam entre R$ 4.595 e R$ 9 mil.



Os valores, segundo a Fhemig, podem ser acrescidos de vantagens referentes à função exercida ou ao local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação. O edital completo pode ser conferido aqui.

(*) Com informações da Agência Minas

